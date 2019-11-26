Труба рассказал, что происходит с расследованием дел Майдана

Роман Труба напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины - около 50

Роман Труба / Фото: Сегодня

В настоящий момент Государственное бюро расследований ожидает от Генеральной прокуратуры Украины передачи дел Майдана. Об этом в Telegram сообщил глава ГБР Роман Труба.

"Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности. Во-первых, ГБР пока нечего расследовать – Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию – там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев – этот процесс не зависит от ГБР", – написал он.

Роман Труба напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины – около 50.

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"Следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование. Сегодня я назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следственная группа коммуницирует с представителями прокуратуры: все работает слаженно", - написал он.

"Мы всегда говорили не об автоматическом переводе следователей ГПУ, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора. Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно произойти", – добавил глава ГБР.

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Ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований создано подразделение по делам Майдана в связи с тем, что Генеральная прокуратура прекращает расследование данных уголовных производств.

В ГБР отмечают, что создание отдельного подразделения стало возможным только за счет перераспределения и сокращения должностей в других структурных подразделениях ведомства.

Напомним, согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и в течение трех месяцев передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять только процессуальное руководство в уголовных производствах. Также в Генпрокуратуре ранее рассказывали, что дела "разбросают" на три ведомства. Кому передадут дела по соратникам Януковича и расстрелам Майдана.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в ГПУ создан департамент по делам Майдана, деятельность которого будет сосредоточена на процессуальном руководстве в производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Начальником департамента назначен Виктор Мысяка.

Ранее дела Майдана вел Сергей Горбатюк, но был уволен из ГПУ. Смотрите видео с его комментариями:

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