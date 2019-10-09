Труба рассказал, зачем Госбюро расследований допрашивает освобожденных моряков

Роман Труба. Фото: Администрация президента

Бывших военнопленных моряков допрашивают в качестве свидетелей в рамках производства по возможному нарушению закона при планировании перехода кораблей через Керченский пролив. Об этом на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, отвечая на вопрос журналистов, почему допрашиваются бывшие военнопленные.

По словам Трубы, моряки допрашиваются в качестве свидетелей в рамках расследования уголовного производства в отношении возможных неправомерных действий должностных лиц при подготовке и направлении военных судов курсом через Керченский пролив.

"Мы не исследуем действия моряков. Мы исследуем действия по отправке морских судов в Керченский пролив. На этом этапе проводится экспертиза. По ее результатам мы очень быстро дадим окончательный ответ, были ли действия руководства страны в рамках закона или были незаконными", – сказал он.

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