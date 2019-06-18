"Тряска" Меркель на встрече с Зеленским: как отреагировал украинский лидер
Перегревшейся на солнце бундесканцлерин понадобились три стакана воды, чтобы прийти в норму
Внезапное ухудшение состояния канцлера ФРГ Ангелы Меркель , случившееся на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, не осталось незамеченным мировыми СМИ.
Первый официальный визит нового украинского лидера в Германию, который, как и полагается по протоколу, проходил по высшему разряду, едва не начался с ЧП, пишет Deutsche Welle
На площади перед зданием ведомства федерального канцлера Меркель и Зеленский обошли строй почетного караула. Когда оркестр Бундесвера исполнял немецкий гимн, канцлеру явно стало плохо.
Читайте также
Меркель покачнулась, ее охватила дрожь. Длилось это около минуты, но все обошлось. Дослушав музыку до конца, она как ни в чем не бывало повела гостя в здание. До журналистов донеслись обрывки фраз, сказанные ей Зеленскому по-английски.
Позднее на пресс-конференции по итогам переговоров с гостем из Киева Меркель подтвердила, что на солнцепеке ей стало не по себе, но потом она "выпила, как минимум, три стакана воды, которой мне, очевидно, не хватало, и теперь все в порядке".
"Я был рядом, – остался в своем амплуа юмориста президент Украины. – Так что канцлер всегда была в полной безопасности".
Как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.
В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Тряска" Меркель на встрече с Зеленским: как отреагировал украинский лидер". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский объяснил, как Россия покажет желание начать деэскалацию на Донбассе
Обмен даже небольшого количества заложников мог бы сдвинуть процесс с мертвой точки
В Бундестаге хотят от Меркель новый мирный план для Донбасса
В центре нового плана должны быть миссия ООН и стабильное перемирие