"Тряска" Меркель на встрече с Зеленским: как отреагировал украинский лидер

Перегревшейся на солнце бундесканцлерин понадобились три стакана воды, чтобы прийти в норму

Ангела Меркель и Владимир Зеленский проходят мимо почетного караула. Фото: president.gov.ua

Внезапное ухудшение состояния канцлера ФРГ Ангелы Меркель , случившееся на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, не осталось незамеченным мировыми СМИ.

Первый официальный визит нового украинского лидера в Германию, который, как и полагается по протоколу, проходил по высшему разряду, едва не начался с ЧП, пишет Deutsche Welle

На площади перед зданием ведомства федерального канцлера Меркель и Зеленский обошли строй почетного караула. Когда оркестр Бундесвера исполнял немецкий гимн, канцлеру явно стало плохо.

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Меркель покачнулась, ее охватила дрожь. Длилось это около минуты, но все обошлось. Дослушав музыку до конца, она как ни в чем не бывало повела гостя в здание. До журналистов донеслись обрывки фраз, сказанные ей Зеленскому по-английски.

Позднее на пресс-конференции по итогам переговоров с гостем из Киева Меркель подтвердила, что на солнцепеке ей стало не по себе, но потом она "выпила, как минимум, три стакана воды, которой мне, очевидно, не хватало, и теперь все в порядке".

"Я был рядом, – остался в своем амплуа юмориста президент Украины. – Так что канцлер всегда была в полной безопасности".

Как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.

В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.

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