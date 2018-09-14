Трюдо сравнил отравление гражданина Канады в Москве с Солсбери

Внимание на активиста и издателя одного из российских СМИ канадский премьер обратил, поскольку Петр Верзилов является гражданином Канады

Канадского премьер-министра Джастина Трюдо беспокоит ситуация вокруг издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова, которого госпитализировали в Москве с подозрением на отравление.

Внимание на парня участницы оппозиционного объединения Pussy Riot Вероники Никульшиной (Верзилов, к слову,т и сам вел активистскую деятельность) глава канадского правительства обратил в свете того, что, как пишет "Би-би-си", он является также гражданином Канады.

"Безусловно, это нас беспокоит, особенно учитывая действия россиян в Соединенном Королевстве в последние месяцы", – напомнил Трюдо об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

В то же время премьер-министр добавил, что "делать какие-либо выводы о произошедшем пока что рано".

По словам Трюдо, представители канадского консульства уже связались с московским институтом Склифосовского, куда госпитализировали Петра Верзилова.

Напомним, что 12 сентября Петр Верзилов был госпитализирован после заседания суда, на котором рассматривалось дело против Никульшиной.

Кроме того, ранее мы сообщали о санкциях, которые Канада ввела в отношении России в связи с актом Магнитского.