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Трюдо встретился с Сенцовым: о чем говорили

5 февраля, 12:28

Во время встречи стороны обсудили борьбу Сенцова за права преследуемых и незаконно заключенных

Сенцов и Трюдо. Фото: facebook.com/JustinPJTrudeau

Сенцов и Трюдо. Фото: facebook.com/JustinPJTrudeau

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с бывшим узником Кремля, украинским режиссером Олегом Сенцовым, который ранее посетил США. Об этом канадский премьер сообщил у себя в Facebook.

"Как политический заключенный Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество", – написал премьер-министр Канады. На встрече также присутствовала вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Во время встречи стороны обсудили борьбу Сенцова за права преследуемых и незаконно заключенных.

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"И я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил Трюдо.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Вашингтон Сенцов называл самый эффективный способ, как остановить российскую агрессию. По его словам, у США есть эффективный финансовый рычаг для давления на Россию.

Также на днях Сенцов рассказывал, пойдет ли в политику. Он привел в пример новых людей в украинской политике – президента Владимира Зеленского и лидера "Голоса" Святослава Вакарчука – и объяснил, почему у него не лежит душа к этому.

Смотрите выступление Сенцова на Всемирном экономическом форуме в Давосе:

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Канада Олег Сенцов Джастин Трюдо

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