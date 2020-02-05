Трюдо встретился с Сенцовым: о чем говорили

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с бывшим узником Кремля, украинским режиссером Олегом Сенцовым, который ранее посетил США. Об этом канадский премьер сообщил у себя в Facebook.
"Как политический заключенный Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество", – написал премьер-министр Канады. На встрече также присутствовала вице-премьер Канады Христя Фриланд.
Во время встречи стороны обсудили борьбу Сенцова за права преследуемых и незаконно заключенных.
"И я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил Трюдо.
Как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Вашингтон Сенцов называл самый эффективный способ, как остановить российскую агрессию. По его словам, у США есть эффективный финансовый рычаг для давления на Россию.
Также на днях Сенцов рассказывал, пойдет ли в политику. Он привел в пример новых людей в украинской политике – президента Владимира Зеленского и лидера "Голоса" Святослава Вакарчука – и объяснил, почему у него не лежит душа к этому.
Смотрите выступление Сенцова на Всемирном экономическом форуме в Давосе:
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