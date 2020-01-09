Трюдо заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета

/ Фото: AFP

Лайнер Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, но разбился после вылета из аэропорта Тегерана, был сбит иранской ракетой, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на конференции, сообщает Радио Свобода.

"Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно. Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы", – сказал Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку.

Он также осудил иранский удар по базам в Ираке, где находятся коалиционные силы, включая канадских военных.

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Напомним, влиятельное американское издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщает, что самолет МАУ был случайно сбит иранской зенитной ракетой.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выразил соболезнования в связи с гибелью 63 граждан Канады в потерпевшем катастрофу украинском самолете в иранской столице Тегеране.

Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины. Тот со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе 11 украинских граждан и отметил, что Киев может рассчитывать на любую помощь Оттавы в расследовании.

Также сообщалось, что Офис президента Украины распространил заявление, в котором подчеркнул, что "наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина".

"Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", – говорится в обращении ОПУ.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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