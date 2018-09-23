Тука дал "рецепт" решения проблемы с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье

Чиновник намекнул, что у Киева теперь не должно быть сомнений в том, как поступить с венгерским дипломатом

Консул Венгрии в Берегово Матяш Силади нарушил нормы поведения, выдавая украинцам на Закарпатье венгерские паспорта, а Верховная Рада должны принять меры, чтоб на законодательном уровне утвердить механизм реагирования на подобные действия. Об этом написал в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, он уже предупреждал несколько месяцев назад о "ползучей сепаратизации" на Закарпатье и недоволен тем, что все еще стоит вопрос о выдворении венгерского консула в Берегово Матяша Силади из Украины из-за выдачи венгерских паспортов украинцам.

"Дипломат грубо нарушает нормы поведения и должен быть наказан за это. Хватит заигрывать с венгерскими властями, которые публично грубо попирают законы Украины. Осознавая нарушение закона, власть Венгрии не извинилась, не предложила поиска пути к пониманию. Венгерские власти начала, фактически, шантажировать Украину. Реакция на действия шантажиста должна быть однозначной: все дипломатические учреждения, действующие на территории Украины должны придерживаться украинского законодательства", – заявил Тука.

Замминистра призвал Верховную Раду принять законный механизм реагирования государства на такие действия.

Напомним, 19 сентября стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

В свою очередь в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.

А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Украине замедлить интеграцию в ЕС и НАТО. Он обвинил Киев в "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать.