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Тука оценил вероятность нового витка войны Путина в Украине

4 мая, 05:20

На границе с Украиной огромное войско оккупантов и Кремль ждет "веский повод" для вторжения

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru.

Россия может устроить новый виток войны в Украине, но для этого президент РФ Владимир Путин выжидает удобный момент и "вескую причину", например, просьбы с украинской территории о вхождении в состав России. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Если оценить количество войск Российской Федерации? сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению – можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима, но он не будет происходить одномоментно", – сказал он.

Тука объяснил, что такой сценарий требует определенной информационной подготовки, а она может происходить в процессе проведения избирательной кампании в парламент и после.

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"Когда будет в очередной раз поднята планка ненависти, взаимных упреков, внутреннего накала, тут-то и могут произойти некоторые инциденты. К примеру, какой-то районный совет может объявить по результатам выборов себя "республикой" или обратиться к Путину с просьбой о вхождении в состав России. Информационные поводы для принятия решений о полномасштабных военных действиях, скорее всего, могут быть только по прошествии полугода", – считает замминистра.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Георгием Тукой о паспортах России на Донбассе: "Будет пропагандистская кампания".

Напомним, недавно начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, что Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины. Также генерал объяснил, почему агрессор заинтересован в захвате Украины.

Отметим, что украинскому военному командованию давно известно о российском войске вблизи нашей границы, готовом к вторжению. А вот координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат и члена оборонного комитета Рады Дмитрий Тымчук показал, какие силы России стоят вблизи Украины. Это сотни танков, самолеты, артиллерия и десятки тысяч солдат.

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Тег Россия, война, Путин, Тука

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