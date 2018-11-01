Тука рассказал, почему США не присоединятся к "нормандским" переговорам по Донбассу

Сегодня, 03:38

Он добавил, что апеллирование некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как метода воздействия на РФ – "игра на публику"

Фото: Facebook
Фото: Facebook

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе невозможен из-за принципиальной позиции РФ – в Москве многократно заявляли, что не видят США стороной переговоров в украинском вопросе.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "Громадського".

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не возможен при участии США из-за принципиальной позиции России. Трамп может будет, но переговоров как таковых не будет.

Потому что РФ многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз недавно прозвучала из уст Лаврова. Позиция РФ относительно этого остается неизменной ", – подчеркнул заместитель министра, комментируя визит Порошенко во Францию 11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники "нормандского формата") и президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что апеллирование некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как метода воздействия на РФ – "игра на публику".

"Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?", – отметил Тука.

Ранее  министр иностранных дел Павел Климкин, пребывая в США, заявил, что Соединенные Штаты Америки могут присоединиться к "нормандскому формату". По его словам, госсекретарь США может выступить адвокатом Украины в переговорах с РФ.

Как заявлял в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко, США уже давно вовлечены в "нормандский формат". Глава государства призвал прекратить инсинуации по поводу привлечения американцев к переговорам по Украине.

В то же время в Госдепе США говорили, что могут присоединиться к "нормандии". Представитель американского ведомства говорил, что США рассматривают варианты поддержки "нормандского формата" и Минских соглашений по Украине.
США, Донбасс, РФ, формат переговоров, нормандский формат, Тука
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