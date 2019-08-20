Тука рассказал, в какую ловушку Россия пытается втянуть Украину и ее партнеров

Георгий Тука / Фото: Facebook

Стратегическая цель России: предотвратить продвижение Украины в направлении евроатлантического развития. Об этом в Facebook заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, который ранее оценил вероятность нового витка войны Путина в Украине.

"Многократно рассказывал о разного рода тактических ловушках, в которые пытается втянуть РФ нашу страну и тех, кто нас поддерживает. Это – и т.н. "Прямые переговоры", и "нужно поговорить", и "специальный статус Донбасса", и "нейтральный статус" ... Их, ловушек, очень много. Но, все они направлены на одно – достижение Россией своей стратегической цели: предотвратить продвижение нашей страны в направлении евро-атлантического развития, возвращение под контроль Кремля", - написал он.

Сейчас, по его словам, Россия пытается втянуть Украину ее партнеров еще одну из своих ловушек.

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Главный тезис этой тактики заключается в следующем:

для ЕС санкции против России результата не дали, поэтому их следует отменить и начать "диалог";

для Украины: вся предыдущая политика Порошенко не позволила освободить территории, поэтому нужно искать "диалог".

"В первом случае, под "диалогом" подразумевается обновления бизнес отношений стран ЕС с Россией. Во втором случае – фактически, согласиться на давление России и отказаться от собственного пути развития страны (ну, и "забыть" о Крыме)", – написал он.

Напомним, в апреле в интервью телеканалу "Украина" на тот момент еще кандидат в президенты рассказывал о своем видении решения ситуации на Донбассе, в частности не только по разрешению конфилкта, но и интеграции жителей оккупированных территорий Он отмечал, что жителям ОРДЛО не просто нужно протягивать руку и обещать, а возобновить отношения, начать платить пенсии. Читайте полный текст интервью с Владимиром Зеленским: "Жертвовать людьми мы никогда не будем".

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