Тука: Захарченко нужен был живым – Украина за него заплатила бы миллионы

Убийство главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко не выгодно Украине, потому что он очень много знал об агрессии России, и за него живого Киев заплатил бы большие деньги, если бы была возможность.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Понятно, что многие боятся эскалации конфликта. С моей точки зрения, необоснованно. Вспомните, какими звуковыми сопровождениями отправляли в последний путь любителя покататься на лифтах Моторолу (российский наемник Арсен Павлов убит в октябре 2016 года в лифте дома в Донецке — ред.). Тогда Захарченко обещал и Киев взять, и даже отправиться в поход на Лондон. Результат известен. Так что никакой эскалации не предвижу", – сказал он.

Он предпочел, чтобы смерть с Захарченко была инсценировкой СБУ, как в случае с Бабченко, который оказался жив после сообщений о его смерти, так как главарь боевиков был бы ценным свидетелем для Украины по российской агрессии.

"Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, замминистра объяснил, почему Россия "убрала" Захарченко, а другого одиозного уже экс-главаря т.н. "ЛНР" Игоря Плотницкого, который сидит в Москве, оставила живым.

"Ни Захарченко, ни Плотницкий — не игроки с большой буквы. Их потеря для реальных игроков незаметна. Есть Захарченко, нет его — это ни на что не влияет. Плотницкий и Захарченко являлись фигурами разного калибра. Если Плотницкий был пластилиновым, то Захарченко время от времени показывал зубы. Как вариант, он мог закусить удила и отказаться от сценария, какой был предложен Плотницкому. Тогда решили действовать иным образом. А заодно намекнуть остальным: неприкасаемых нет, никакая охрана никого никогда не спасала", – добавил Тука.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали свои версии. Глава ведомства Василий Грицак считает, что главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".