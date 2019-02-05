Турчинов назвал шесть главных угроз от России для Украины

Москва атакует по всем фронтам – не только военной мощью, но и давит на украинскую экономику

Александр Турчинов. Фото: СНБО

Турчинов назвал шесть главных угроз от России для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/978/c4a/5c5978c4aafea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/978/c4a/5c5978c4aafea.jpg 2019-02-05T13:55:00+02:00 Политика Москва атакует по всем фронтам – не только военной мощью, но и давит на украинскую экономику

Россия для Украины несет угрозу не только военную, но и экономическую, террористическую и другие опасности. Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал шесть главных угроз для нашей страны со стороны агрессора, сообщает пресс-служба ведомства.

Первой угрозой и, судя по всему, основной, он считает военную агрессию России. По его словам, это не только ежедневные обстрелы позиций украинской армии на Донбассе и продолжение оккупации Крыма.

"Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа. Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии", – сказал Турчинов.

Второй угрозой, по словам секретаря СНБО, является информационная агрессия и попытка России вмешаться в украинские выборы – как через информационные инструменты (СМИ, соцсети и т.п.), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике.

Третьей угрозой для Украины чиновник видит кибернетическую опасность, "которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной".

"Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны", – отметил он.

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Четвертой угрозой Турчинов назвал экономическую войну из-за продолжения блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и т.д.

Пятая угроза – энергетическая. Россия пытается блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства "Северного потока – 2", в том числе, и на территории наших стратегических партнеров.

Секретарь СНБО шестой угрозой считает террористическую угрозу с использованием диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Как мы писали, президент Петр Порошенко рассказывал о главной цели Кремля в Украине. По его словам, российскому лидеру Владимиру путину нужны не Крым или Донбасс, а возвращение всей страны под контроль Москвы и помешать евроинтеграции Украины.

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