Турчинов объяснил, почему попытки договориться с Путиным – это иллюзия и самообман

Россия не для того захватила Крым и оккупировала часть Донбасса, чтобы договариваться

С наименьшими потерями выйти из сложившегося медицинского и экономического кризиса смогут только те страны, которыми руководят профессиональные политики и управленцы.

Об этом говорили участники онлайн-дискуссии Киевского форума: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Участие в дискуссии принял и председатель Верховной Рады Украины, в. о. президента Украины в 2014 году, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах Александр Турчинов. Он отметил, что в отличие от европейских стран и большинства стран мира, Украина сегодня ведет войну на несколько фронтов.

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"Несмотря на то, что в мире и в Украине бушует пандемия, российская агрессия против нашего государства продолжается. Нет ни одного дня, когда бы ни происходило военных провокаций на фронте. Нет ни одного дня, когда бы мы не имели или раненых, или даже убитых наших воинов. И это серьезные вызовы для Украины", – сказал он.

По мнению Александра Турчинова, курс действующей украинской власти на примирение с агрессором является ложным: "Россия не для того захватила Крым и оккупировала часть Донбасса, чтобы договариваться, чтобы искать компромиссы, чтобы освободить захваченные территории. Нет. В реваншистской имперской стратегии России, которую она не скрывает, нет независимой сильного государства под названием Украина".

Видео: Сегодня

"К большому сожалению, любые попытки и иллюзии договориться с Путиным, пойти на какие-то уступки, надежду, что он оставит в покое Украину, что он освободит оккупированные территории – это иллюзия, это самообман. Россия считается только с силой", – считает экс-секретарь СНБО.

Он упрекнул власти за то, что провалены все сроки, предусмотренные законом для утверждения новой Стратегия национальной безопасности, которая является главным документом стратегического планирования. Кроме того, он подчеркнул, что отсутствие в государственном оборонном заказе на 2020 год ресурсов на закупку украинских ракет "ставит под удар всю национальную ракетную программу".

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"Уже достаточно времени, чтобы новые руководители поняли свою ответственность за защиту Украины от любых угроз. Промедление в принятии адекватных профессиональных решений создает опасность для всей страны", – добавил Александр Турчинов.

Ранее премьер-министр (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии заявил, что стране необходимо объединенное национальное лидерство.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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