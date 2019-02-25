Турчинов объяснил, почему Путин не захватил Украину в 2014 году
Хозяин Кремля в своих планах против Украины все рассчитал, но не предусмотрел один важный момент
Президент России Владимир Путин проиграл в Украине и не пошел еще в 2014 году сразу захватывать ее со всех сторон, так как был уверен, что Украина не справится с теми вызовами, которые перед ней встали, и по "плану" Кремля все протесты должны были рухнуть, а режим Януковича возобновить свое правление. Однако Москва никак не ожидала такого сплочения украинского народа.
Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ секретарь СНБО Александр Турчинов.
По его словам, Путин не думал, что украинский народ может так быстро самоорганизоваться, что в тех условиях – 100 тыс. грн в бюджете страны, полная деморализация силовых органов – так быстро сможет восстановить силовую составляющую.
"То есть, в России были убеждены, что вся силовая вертикаль назначалась Януковичем и поменять ее за день невозможно. Даже за месяц невозможно. Вспомните, как на Востоке милиция поддерживала сепаратистов… И в результате будет хаос, будут массовые беспорядки. Начнутся внутренние конфликты, сепаратисты во многих регионах захватят власть и под аплодисменты Путин сможет зайти в Киев, доставив сюда в армейском обозе марионетку Януковича. Они думали, еще одна-две недели и у нас все развалится. Выжидали, готовились и просчитались. Крым стал для них капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии. Провал их наступления на Донбассе стал этому подтверждением", – заявил Турчинов.
Секретарь СНБО отметил, что на то время ситуация в Украине была невероятно опасной и страна находилась на грани катастрофы.
"Они не смогли повторить трагедию оккупации Украины столетней давности. И те, кто держался на Майдане, те, кто держались в Крыму и не предали свою Родину, те, кто пошел добровольцем защищать страну, те волонтеры, которые помогали всем, чем можно – спасли Украину. Путин все рассчитал, но он не предусмотрел только одного, что главная сила Украины, это не деньги и не власть, главная сила – это украинский народ", – подчеркнул чиновник.
Напомним, как рассказывал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб, в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов. Проблемы в украинской армии были глобальными, однако Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.
В свою очередь командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев уже говорил, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.
Недавно президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН по случаю пятой годовщины российской агрессии против Украины. Смотри в сюжете "Сегодня", как президент Украины озвучивает на весь мир последствия "русского мира".
Аннексия Крыма
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Война на Донбассе
Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.
Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года – от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.
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