Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Турчинов прокомментировал назначение Кривоноса его новым заместителем

Сегодня, 15:43

Одной из главных задач Кривоноса будет искоренение коррупции в "оборонке", отметил секретарь СНБО

Кривонос, Порошенко и Турчинов в Администрации президента
Кривонос, Порошенко и Турчинов в Администрации президента. Фото: president.gov.ua
Турчинов прокомментировал назначение Кривоноса его новым заместителем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b6/a4d/5c87b6a4d2f29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b6/a4d/5c87b6a4d2f29.jpg Политика Одной из главных задач Кривоноса будет искоренение коррупции в «оборонке», отметил секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает назначение своим заместителем полковника Сергея Кривоноса правильным решением, так как имеет серьезный военный опыт, не понаслышке знаком с российской агрессией, сообщает пресс-служба ведомства.

"Полностью поддерживаю решение президента о назначении заместителем секретаря СНБО полковника Сергея Кривоноса. Как кадровый офицер и заместитель командующего Сил специальных операций он знает потребности Вооруженных сил не из интернета и социальных сетей, а из окопов передовой, где он защищал страну в самые опасные времена российской агрессии против нашего государства", – сказал он.

Турчинов считает, что военный опыт, знания и жизненная позиция позволят полковнику эффективно работать на новой должности по обеспечению армии вооружением, реформировании оборонно-промышленного комплекса и обеспечить сотрудничество с иностранными партнерами. В то же время одной из главных задач Кривоноса будет уничтожение коррупции в "оборонке".

"Не менее важной задачей для полковника Кривоноса будет уничтожение любой коррупционной составляющей при выполнении государственного оборонного заказа и обеспечении материально-технических потребностей нашей армии и других силовых структур", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Турчинов, армия, СНБО, Кривонос

Вы сейчас просматриваете новость " Турчинов прокомментировал назначение Кривоноса его новым заместителем". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турчинов объяснил, почему Путин не захватил Украину в 2014 году

25 февраля, 06:38

Хозяин Кремля в своих планах против Украины все рассчитал, но не предусмотрел один важный момент

Турчинов оценил ракетные стрельбы под Крымом: опубликованы фото

22 февраля, 13:09

Ракетные комплексы прошли глубокую модернизацию для повышения боевых характеристик, отметил секретарь СНБО

Порошенко хочет снять губернатора Полтавской области с должности

Сегодня, 12:22

Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением

Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Вчера, 16:18

Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде

Пенсионерам перед выборами единожды выплатят 2410 грн

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Меган Маркл отметила 8 марта выходом в смелом мини-платье

В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский