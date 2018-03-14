Турчинов рассказал, благодаря кому удалось остановить Россию в 2014 году

Украина выстояла и доказала всему миру, что способна себя защитить, сказал секретарь СНБО

Украинцы, которые пошли добровольцами на фронт в 2014 году, смогли предотвратить дальнейший захват Россией Украины и выиграли время для Вооруженных сил. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов по случаю Дня украинского добровольца, передает пресс-служба ведомства.

"Четыре года назад, когда сильный и жестокий враг напал на Украину, я призвал всех сознательных патриотов брать оружие и защищать Родину. Тогда настоящие украинские патриоты прямо с Майдана ушли на фронт и, не имея военной подготовки, качественного оружия, даже военной формы, остановили российское нашествие. Глубокий вам почет и вечная слава. Низкий поклон героям, которые погибли, защищая родную землю", – заявил Турчинов.

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По его словам, добровольцы в 2014 году выиграли для Украины необходимое время для создание мощной армии.

"Благодаря героизму и самопожертвованию наших добровольцев, тем, кто первыми пошли и стали за свою страну, Украина выстояла и доказала всему миру, что способна себя защитить. Мы доказали, что наше государство было, есть и будет. Благодаря вашей отваге удалось выиграть столь необходимое время, чтобы создать мощную армию, восстановить оборонно-промышленный комплекс, разработать и выпускать новые образцы оружия", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее во время допроса на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича Александр Турчинов рассказывал, почему не воевали за Крым. Он объяснил, что пришлось рассказывать украинцам о сильной армии, хотя это было не так. По его словам, угроза была не только из Крыма, но и на севере формировалась армия для вторжения на материковую часть Украины.