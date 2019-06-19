Турчинов рассказал, как Тымчук боролся с Россией на информационном поле

Экс-секретарь СНБО напомнил, кто начал помогать защищать страну в 2014-м

Фото: turchynov.com.

Координатор группы "Информационное сопротивление", а потом – нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, тело которого было найдено дома с пулевым ранением головы – был одним из первых, кто в 2014-м году выступил против агрессивной российской пропаганды.

Об этом экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пишет в своем микроблоге в Twitter.

"Дмитрий был одним из первых, кто начал помогать защищать страну на информационном фронте. Создав "Информационное сопротивление", он активно противодействовал технологиям российских спецслужб, которые пытались посеять панику, уныние, агрессию против украинской власти и государства. Вечная память", – написал однопартиец Тымчука.

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Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.

Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

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Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .

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