Турчинов: Война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО

По словам секретаря СНБО, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com.

Турчинов: Война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/352/e9c/5c5352e9ce46c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/352/e9c/5c5352e9ce46c.jpg 2019-01-31T22:03:00+02:00 Политика По словам секретаря СНБО, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины не будут ждать, пока закончится вооруженный конфликт на Донбассе, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на встрече с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по оборонной реформе при Комитете реформ Министерства обороны Украины и ВСУ, передает пресс-служба СНБО.

Как сообщили в пресс-службе, на встрече присутствовали советники: из США – генерал-лейтенант Кит Дейтон, из Великобритании – генерал Ник Паркер, из Германии – генерал-лейтенант Фолькер Халбауер, и из Канады – Исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.

Cтороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения нашей страны в Североатлантический альянс.

По словам Турчинова, несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.

"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", – сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что недавно принято инициированный СНБО Украины Закон "О национальной безопасности Украины", который заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Для нашего государства стратегическая цель – стать полноправным членом НАТО, а в перспективе – ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", – подытожил Турчинов.

В свою очередь, стратегические советники отметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.

"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете к реформированию, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", – отметил советник по США, генерал-лейтенант Кит Дейтон.

Напомним, правительство Украины на заседании 31 октября утвердило Военно-медицинскую доктрину, которую президент Петр Порошенко поручил разработать еще в 2014 году.

Также читайте, как изменится украинская армия. Депутаты готовятся серьезно изменить структуру украинской армии, приблизив ее к стандартам НАТО, где главными "полевыми командирами" являются сержанты, а не лейтенанты и капитаны, как у нас сейчас. Для этого также предложено расширить перечень солдатских и сержантских званий и переименовать наших младших командиров на западный манер. Военные эксперты говорят, что реорганизация поможет повысить боеспособность, но на это уйдет не менее пяти лет.

Ранее Турчинов заявил в своем праздничном обращении к украинцам, что ушедший год стал очередным годом борьбы за независимость и свободу. Потому украинцы и дальше мечтают, чтобы страна-агрессор Россия убралась с украинской земли, передает пресс-служба ведомства.

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