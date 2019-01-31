Турчинов: Война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО
По словам секретаря СНБО, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины не будут ждать, пока закончится вооруженный конфликт на Донбассе, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на встрече с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по оборонной реформе при Комитете реформ Министерства обороны Украины и ВСУ, передает пресс-служба СНБО.
Как сообщили в пресс-службе, на встрече присутствовали советники: из США – генерал-лейтенант Кит Дейтон, из Великобритании – генерал Ник Паркер, из Германии – генерал-лейтенант Фолькер Халбауер, и из Канады – Исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.
Cтороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения нашей страны в Североатлантический альянс.
По словам Турчинова, несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.
"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", – сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что недавно принято инициированный СНБО Украины Закон "О национальной безопасности Украины", который заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.
"Для нашего государства стратегическая цель – стать полноправным членом НАТО, а в перспективе – ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", – подытожил Турчинов.
В свою очередь, стратегические советники отметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.
"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете к реформированию, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", – отметил советник по США, генерал-лейтенант Кит Дейтон.
Напомним, правительство Украины на заседании 31 октября утвердило Военно-медицинскую доктрину, которую президент Петр Порошенко поручил разработать еще в 2014 году.
Также читайте, как изменится украинская армия. Депутаты готовятся серьезно изменить структуру украинской армии, приблизив ее к стандартам НАТО, где главными "полевыми командирами" являются сержанты, а не лейтенанты и капитаны, как у нас сейчас. Для этого также предложено расширить перечень солдатских и сержантских званий и переименовать наших младших командиров на западный манер. Военные эксперты говорят, что реорганизация поможет повысить боеспособность, но на это уйдет не менее пяти лет.
Ранее Турчинов заявил в своем праздничном обращении к украинцам, что ушедший год стал очередным годом борьбы за независимость и свободу. Потому украинцы и дальше мечтают, чтобы страна-агрессор Россия убралась с украинской земли, передает пресс-служба ведомства.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Турчинов: Война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Войска НАТО на границе: в Беларуси сделали важное заявление
Минск не видит для себя угрозы в усилении восточного фланга НАТО
Кабмин одобрил программу Украины на 2019 год по подготовке к вступлению в НАТО
В годовой национальной программе под эгидой Украина – НАТО четко указаны конкретные задачи на этот год для нашей страны