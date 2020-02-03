Турция может помочь Украине с вооружением: эксперт объяснил детали

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / Фото: Офис Президента Украины

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Совместное производство вооружений может стать одной из тем переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время начавшегося сегодня визита в Украину.

Важность военно-промышленного партнерства Киева с Анкарой заключается в том, что вооружение производится по стандартам НАТО и помогает Украине получать и совершенствовать соответствующие технологии, считает военный эксперт Олег Стариков.

"Через Турцию мы можем работать по линии совершенствования нашей военной техники и перевода ее на новые виды вооружений, с помощью которых будет достигнута оперативная материально-техническая совместимость со странами НАТО. Чем плотнее будет это сотрудничество, тем больше мы будем получать новых технологий", – констатирует Стариков.

Эксперт отмечает перспективность кооперации по тем направлениям, где у Украины нет замкнутого цикла, а также не исключает возможность производства на украинских судостроительных мощностях военные суда для ВМС Турции. Правда, предварительно Анкаре придется помочь их модернизировать.

"Я думаю, что базы судостроения, которые есть в Николаеве, через Турцию могли бы получить новые виды станков, новые технологии и совместно выпускать надводные части судов для ВМС как Украины, так и Турции", – отметил эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве" на нашем сайте.

Напомним, что Украина и Турция совместно разрабатывают тяжелый боевой беспилотникнового поколения Akıncı на базе совместного предприятия, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Defence.

А в прошлом году Киев подписал с Анкарой договор о поставках боевых БПЛА Bayraktar. Как они выглядят и какими характеристиками обладают, смотрите в видеосюжете:

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