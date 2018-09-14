Турция отправила послом в Киев бывшего советника посольства в Москве

В Москву же поедет бывший посол Турции в Украине

Турецким послом в Украину был назначен Ягмур Ахмет Гульдер, который ранее занимал должность советника посольства Турции в Москве. Такое решение принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

42-летний Гульдер также занимал должность замгендиректора Департамента Восточной Европы при Министерстве иностранных дел страны. Дипломат отлично знает русский язык, он участвовал в преодолении кризиса между РФ и Турцией.

Назначен и новый посол Турции в РФ. Им стал глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар, работавший послом Турции в Украине в 2011-2013 годах.

Напомним, спикер МИД Украины Марьяна Беца назначена послом Украины в Эстонии. Теперь внешнеполитическое ведомство ищет нового спикера.

Кроме того, Путин назначил нового посла в Беларуси, которого ранее "забраковала" Украина. В 2016 году Бабича хотели "впихнуть" Украине послом вместо Зурабова, но не вышло.