Турция отправила послом в Киев бывшего советника посольства в Москве

Сегодня, 10:57

В Москву же поедет бывший посол Турции в Украине

Фото: Главком
Фото: Главком

Турецким послом в Украину был назначен Ягмур Ахмет Гульдер, который ранее занимал должность советника посольства Турции в Москве. Такое решение принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

42-летний Гульдер также занимал должность замгендиректора Департамента Восточной Европы при Министерстве иностранных дел страны. Дипломат отлично знает русский язык, он участвовал в преодолении кризиса между РФ и Турцией.

Назначен и новый посол Турции в РФ. Им стал глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар, работавший послом Турции в Украине в 2011-2013 годах.

Напомним, спикер МИД Украины Марьяна Беца назначена послом Украины в Эстонии. Теперь внешнеполитическое ведомство ищет нового спикера.

Кроме того, Путин назначил нового посла в Беларуси, которого ранее "забраковала" Украина. В 2016 году Бабича хотели "впихнуть" Украине послом вместо Зурабова, но не вышло.
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