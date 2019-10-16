Турецкий посол напомнил: Крым – это Украина

Ягмур Ахмет Гюльдере объяснил присутствие на приеме у Эрдогана "крымских депутатов"

Ягмур Ахмет Гюльдере. Фото: скриншот

Несмотря на первый визит в Турцию "депутатов Госдумы РФ от Крыма", официальная позиция Анкары насчет российской аннексии полуострова не изменилась.

Об этом изданию UkraynaHayat заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Позиция Турции, которая твердо заявила о непризнании аннексии в марте 2014 года, не изменилась", – сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что Анкара продолжает не признавать незаконную аннексию Крыма Россией.

"Наша позиция такая же, как и прежде. Мы не признали аннексию, наша политика в отношении Крыма не изменилась, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс", – заявил турецкий посол.

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Напомним, на прошлой неделе Турция впервые приняла парламентскую делегацию России в составе которой были "крымские" депутаты. Среди делегатов, принятых президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два предавшие Украину Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Позже МИД Украины выразил свое беспокойствов связи с произошедшим, а также направил ноту протеста Турции и вызвал посла Турции "на ковер" в министерство.

Как уже сообщали "Сегодня", Ягмур Ахмет Гюльдере утверждал, что Поклонская и Бальбек попали на мероприятие случайно и что данная акция не имела конкретной цели. По его словам, МИД Турции не привлекался к согласованию списков участников форума

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