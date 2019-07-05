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Туск и Юнкер в Киеве призовут Россию немедленно освободить украинских моряков

5 июля, 18:52

Они также обсудят милитаризацию Крымского полуострова

Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

Президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Киеве повторят свой призыв к России немедленно освободить взятых под стражу 24-х украинских военнопленных моряков. Об этом говорится в справочной информации о проведении в Киеве 8 июля 21-го саммита Украина – ЕС, размещенной на сайте Европейского Совета.

В частности, говорится, что на саммите будет вновь подтверждена поддержка Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и осуждена российская агрессия против Украины.

"Лидеры снова повторят свою крайнюю обеспокоенность ситуацией и инцидентами в Керченском проливе и Азовском море и по поводу милитаризации Крымского полуострова", – говорится в сообщении.

Также Туск и Юнкер повторят свой призыв к России немедленно освободить украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

Они также обсудят меры для облегчения последствий дестабилизирующих действий России в Азовском море на местную экономику и общины.

"Лидеры подчеркнули необходимость полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, одновременно подчеркивая ответственность Российской Федерации в этой связи", – говорится в сообщении.

Также они повторят свою полную поддержку дипломатическим усилиям в рамках Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, которые направлены на достижение устойчивого и мирного урегулирования конфликта.

Как сообщалось, 21-ый саммит Украина – Европейский союз, который пройдет 8 июля этого года в Киеве, посетят топ-чиновники ЕС.

Как сообщили в Офисе президента, председателями мероприятия станут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Среди тем саммита будут обсуждаться вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, а также состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По результатам мероприятия ожидается принятие совместного заявления.

Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что саммит должен проходить не в Киеве, а в Харькове, Днепре или Одессе - чтобы руководство ЕС воочию убедилось в уровне поддержки евроинтеграции.

Как мы уже писали, дата саммита была согласована в ходе первого официального заграничного визита Владимира Зеленского, который в июне посетил Брюссель. В бельгийской столице он провел переговоры с руководством Евросоюза, а также генеральным секретарем НАТО.


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Тег саммит, Туск, Европейский Союз, Дональд Туск, юнкер, Жан-Клод Юнкер

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Источник:

УНИАН

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