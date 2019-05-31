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Туск и Зеленский договорились о встрече

31 мая, 22:38

Встреча состоится 5 июня в Брюсселе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе состоится 5 июня в 15:30 по киевскому времени. Об этом говорится в еженедельном графике Туска на сайте Европейского Совета.

"В среду, 5 июня 2019 года в 14:30 (15:30 по Киеву – ред.) встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня свой первый зарубежный визит осуществит в институции ЕС и НАТО в Брюсселе.

Он, в частности, встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.

Зеленский также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж. 

Как  мы писали, Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Ранее Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.


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Тег встреча, Зеленский, Туск

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УНН

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