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Туск: любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку

Сегодня, 01:44

Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II

Фото: Getty Images
Туск: любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/de8/872/5c6de88721b44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/de8/872/5c6de88721b44.jpg Политика Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете и получил звание доктора Honoris Causa.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Туск начал свою речь с заявления, что он считает себя польским патриотом и одновременно решительным европейцем.

"Не вижу здесь никакого конфликта. Наоборот. Я являюсь польским патриотом и очень люблю Польшу, и очень люблю Украину. Не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, у меня есть такой опыт, любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку", – отметил политик.

Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

"В Польше до сих пор безопаснее всего призвать к единению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими грустными воспоминаниями прошлого", - процитировал Туск понтифика.

"Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления", - продолжил он.

Напомним, накануне Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.

Напомним, недавно мы писали, что Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинских политиков на будущих президентских выборах не нести вред друг  другу, ибо распри внутри страны – это лучший подарок недоброжелателям Украины.

Как сообщалось ранее,  Туск сделал заявление по российской агрессии против Украины. Он заверил от имени всего европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.

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Тег Польша, Львов, Украина, Туск, Дональд Туск

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