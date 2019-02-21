Туск: любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку
Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II
Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете и получил звание доктора Honoris Causa.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Туск начал свою речь с заявления, что он считает себя польским патриотом и одновременно решительным европейцем.
"Не вижу здесь никакого конфликта. Наоборот. Я являюсь польским патриотом и очень люблю Польшу, и очень люблю Украину. Не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, у меня есть такой опыт, любить Польшу и Украину – это как любить свою маму и влюбиться в девушку", – отметил политик.
Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.
"В Польше до сих пор безопаснее всего призвать к единению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими грустными воспоминаниями прошлого", - процитировал Туск понтифика.
"Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления", - продолжил он.
Напомним, накануне Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.
Напомним, недавно мы писали, что Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинских политиков на будущих президентских выборах не нести вред друг другу, ибо распри внутри страны – это лучший подарок недоброжелателям Украины.
Как сообщалось ранее, Туск сделал заявление по российской агрессии против Украины. Он заверил от имени всего европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.
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