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Туск о Донбассе: Местное население попало в ловушку российской войны

7 июля, 23:02

Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Фото: AFP

Президент Европейского совета Дональд Туск по итогам посещения Станицы Луганской заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, что попало в ловушку российской войны", – отметил он.

Туск также добавил, что провел "хорошие встречи с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями".

Как сообщалось, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск посетили Станицу Луганскую. По данным пресс-службы главы украинского государства, они побывали возле разрушенного пешеходного моста в Станице Луганской, а также посетили командно-наблюдательный пункт 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о безопасности в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.


В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, поскольку давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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Тег Донбасс, визит, Зеленский, Туск, Станица Луганская

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