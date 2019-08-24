На G7 предложили позвать не Россию, а Украину

Дональд Туск / Фото: AFP

Вместо того, чтобы за счет России восстанавливать формат "Большой восьмерки", членам G7 лучше позвать в качестве гостя на следующий саммит Украину.

Так 24 августа перед началом ежегодной встречи лидеров стран "Большой семерки", которую в этом году проводит Франция, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Когда речь идет о том, приглашать или нет Россию за стол, я бы хотел сказать следующее. Первое: причина, по которой Россию не пригласили в 2014 году, все еще сохраняется. Более того, есть и свежая причина – недавняя провокация РФ в Азовском море", – сказал он.

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Он напомнил о причинах, по которым Россию позвали в G7 изначально: Европа верила, что Кремль будет развивать страну по пути "либеральной демократии, верховенства права и прав человека".

"Если среди нас есть кто-либо, кто может сказать с полной уверенностью, что Россия на этом пути, я буду пытаться убедить моих собеседников, что будет лучше пригласить Украину как гостя, конечно, на следующую встречу "Большой семерки", чтобы услышать мнение ее нового президента", – добавил Туск.

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По его словам, Зеленский подтвердил ему свою заинтересованность в участи в такого рода встрече.

Кроме того, он напомнил, как на прошлогоднем саммите в Канаде президент США Дональд Трамп тоже предлагал пригласить Россию в "Большую семерку", открыто заявив, что "аннексия Крыма Россией частично оправдана, и что мы должны принять этот факт".

"Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой", – подчеркнул президент Евросовета.

Напомним, на этой неделе американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

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