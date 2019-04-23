Туск рассказал, о чем говорил с Зеленским и Порошенко

Председатель Европейского совета заверил Зеленского в неизменной поддержке ЕС Украине

Фото: president.gov.ua.

Председатель Европейского совета Дональд Туск провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, одержавшим победу во втором туре выборов президента Украины, а так же с кандидатом — Петром Порошенко. Об этом Туск написал у себя в Twitter.

"Первый хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в неизменной поддержке ЕС Украине. Ожидаем нашего сотрудничества и саммит Украина-ЕС в июле", — написал Туск.

Кроме того, глава Европейского совета сообщил, что провел разговор с Петром Порошенко.

"Телефонный разговор с Порошенко после 5 лет хорошего сотрудничества. Конкурентные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти — лучшее доказательство прогресса и демократии в Украине", — от метил он.

Ранее Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

Напомним, ЦИК подсчитала 100% голосов: результаты выборов 2019. Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко почти на девять миллионов голосов по итогам голосования во втором туре.

Как сообщалось, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Туск рассказал, о чем говорил с Зеленским и Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"