Туск рассказал, о чем говорил с Зеленским и Порошенко
Председатель Европейского совета заверил Зеленского в неизменной поддержке ЕС Украине
Председатель Европейского совета Дональд Туск провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, одержавшим победу во втором туре выборов президента Украины, а так же с кандидатом — Петром Порошенко. Об этом Туск написал у себя в Twitter.
"Первый хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в неизменной поддержке ЕС Украине. Ожидаем нашего сотрудничества и саммит Украина-ЕС в июле", — написал Туск.
Кроме того, глава Европейского совета сообщил, что провел разговор с Петром Порошенко.
"Телефонный разговор с Порошенко после 5 лет хорошего сотрудничества. Конкурентные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти — лучшее доказательство прогресса и демократии в Украине", — от метил он.
Ранее Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.
Напомним, ЦИК подсчитала 100% голосов: результаты выборов 2019. Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко почти на девять миллионов голосов по итогам голосования во втором туре.
Как сообщалось, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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