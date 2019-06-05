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Туск сделал заявление по Украине после встречи с Зеленским

5 июня, 17:10

Чиновник Евросоюза дал понять, что Украина может рассчитывать на помощь Европы, и озвучил позицию по Донбассу

Зеленский и Туск
Зеленский и Туск. Фото: AFP

Президент Европейского Совета Дональд Туск после встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещал дальнейшую поддержку Украины, а также осудил решения руководства России о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.

Он заверил, что ЕС будет помогать Украине в укреплении ее демократии и верховенства права, а также в "сражении" с коррупцией.

"Сегодня на нашей встрече я вновь подтвердил поддержку ЕС для Украины, ее народа, который добился большого прогресса в реформировании страны со времени Революции достоинства. ЕС всегда будет настроен помогать Украине в укреплении ее демократии и верховенства права, в борьбе с коррупцией, стабилизации экономики, проведении реформ в энергетическом секторе, поскольку крепкая и демократическая Украина отвечает лучшим интересам Европейского Союза. Мы готовы продолжать нашу работу по выполнению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Она уже принесла много положительных результатов в торговле и привлечении инвестиций, от которой получили пользу наши граждане с обеих сторон, и она может принести гораздо больше результатов в будущем. ЕС также будет сохранять свою финансовую поддержку для экономической стабилизации, несмотря на российскую агрессию и войну на Донбассе", – сказал Туск.

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Кроме того, президент Евросовета осудил действия России на Донбассе

"Мы также обсудили текущие угрозы для безопасности Украины. ЕС придерживается своего курса и остается преданным суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем российские указы о предоставлении российского гражданства украинцам из Донбасса, или которые происходят из Крыма. Это противоречит Минскому соглашению", – подчеркнул Туск.

Напомним, в первый день своего визита в Брюссель Зеленский провел встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, старшим советником президента США Джаредом Кушнером, высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 млн евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий. Также на встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Зеленский подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем.

Кроме того, глава государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию на Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ. Президент заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, и заявил, что "есть решения по поводу экономического направления" региона.


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Тег Донбасс, Зеленский, Туск

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УНИАН

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