"Твердолобый и агрессивный подход": в России резко отреагировали на санкции США

Сегодня, 09:35

В МИД РФ пообещали ответные меры на действия США против российских компаний

Сергей Рябков. Фото: facebook.com/MIDRussia
Сергей Рябков. Фото: facebook.com/MIDRussia

Москва возмущена действиями американцев и готова ввести ответные меры на новые санкции США против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, у американцев нет никаких доказательств и обоснований для санкционных мер, а лишь "злобные инсинуации".

"Действуют по принципу чем хуже, тем лучше. Сегодня поводом американцы избрали якобы нарушения нами их ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые "кибернарушения". За первое – наказали две российские судоходные компании и принадлежащие им шесть кораблей. А по обвинению в попытках обхода американских "контр-хакерских" мер в группу "проштрафившихся" включили одно российское юридическое лицо и двух наших сограждан", – сказал Рябков.

Дипломат уверен, что после таких действий американцев нет смысла говорить о каком-то оздоровлении отношений между двумя странами.

"Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам", – подчеркнул он.

Как заявлял вчера заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер, после введения новых санкций против России, Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.

Также в США заговорили о том, что Россия может официально стать "страной под санкциями". Юристы объяснили, как статус "страны под санкциями" может ударить по всему бизнесу в России. В международной юридической компании Debevoise & Plimpton отметили, что "компаниям, ведущим хозяйственную деятельность с Россией, а также российским компаниям, участвующим в международных сделках, следует проанализировать санкционные положения своих кредитных и прочих соглашений. Некоторые из них могут предусматривать, что ведение деятельности в "находящейся под санкциями стране" дает заимодавцу право требовать досрочного погашения кредита или влечет за собой иные неблагоприятные последствия".
Россия, США, санкции, мид рф, Рябков

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"Сегодня"

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