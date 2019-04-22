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"Ты заходи, если что": Климкин оригинально поздравил Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 15:52

Глава МИД Украины также пообещал записать видеообращение с планами на будущее

Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Павел Климкин оригинально прокомментировал результат выборов президента Украины во втором туре, в которых уверенно побеждает Владимир Зеленский. Он прикрепил к сообщению в Facebook отрывок из известного мультфильма.

"Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского – с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", – написал он.

Климкин также отметил, что есть много планов на будущее – политических и личных, но пообещал по этому поводу записать отдельное видеообращение.

Напоследок министр добавил видеоролик из известного мультфильма "Жил-был пес" с фразой, возможно, адресованной Зеленскому: "Ты заходи, если что".

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 15:20 22 апреля, Зеленский набирает 73,23% (13 446 127 голосов избирателей), у Порошенко – 24,44% (4 488 481). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, Зеленский, поздравление, Климкин

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