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Тяжелобольной политзаключенный Бекиров намерен начать голодовку

29 апреля, 20:42

О своих намерениях Бекиров заявил 26 апреля во время судебного заседания в "Верховном Суде" в Крыму

Фото: facebook.com/islyam.velilyaev
Фото: facebook.com/islyam.velilyaev.

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, у которого сахарный диабет, первая группа инвалидности и ампутирована правая нога, заявил о намерении начать голодовку.

Об этом сообщил его адвокат Ислам Веляев в Facebook.

Как отмечается, о своих намерениях Бекиров заявил 26 апреля во время судебного заседания в "Верховном Суде" в Крыму.

По словам адвоката, его подзащитный принял такое решение из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

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Кроме этого, он сообщил, что в течение более 10 дней сотрудники медчасти СИЗО вводят Бекирову инъекцию инсулина без измерения уровня сахара в его крови. И хотя родственники неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, сотрудники медчасти их не принимают под разными предлогами.

"Это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Во время последней моей встречи с Эдемом его лицо было опухшее и покрыто бурыми пятнами. Он с трудом передвигался, его мучает одышка, постоянные боли в левой стороне груди", – заявил адвокат.

Ранее здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови.

 

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.

А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.

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Тег здоровье, адвокат, голодовка, политзаключенный, Бекиров, Узник Кремля

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