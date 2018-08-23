Тяжелый бой у Желобка: Порошенко рассказал о больших потерях боевиков

Противник атаковал украинских военных ротой солдат с помощью тяжелой артиллерии, но поплатился за это

На Донбассе в районе населенного пункта Желобок в результате боя, который длился пять часов, ВСУ уничтожили восемь боевиков и еще более десяти отправили в больницу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Михайловской площади, открывая выставку современного украинского вооружения.

По его словам, враг задействовал во время атаки запрещенное "Минском" вооружение и поплатился за это.

"В 6 часов утра российские войска силами больше усиленной роты в полосе наступления более километра с мощной артиллерийской подготовкой, с использованием крупнокалиберной артиллерии, минометов совершили атаку на позиции Вооруженных сил Украины в районе Желобка. Четверо украинских героев отдали жизнь для защиты украинской земли, семеро ранены. Но своевременно перегруппировавшись, открыв огонь в ответ, задействовав резервы, атака была отбита. Восемь боевиков были убиты, более 11 ранены", – сказал Порошенко.

По его словам, украинские военные полностью восстановили линии соприкосновения в данном районе на Донбассе.

"Это еще одно подтверждение двух фактов: россияне коварно, нарушая перемирие, Минские соглашения, пытаются атаковать позиции ВСУ. Из доклада генерала Наева (командующего Объединенными силами – ред.) ситуация под контролем, украинская земля защищена", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь в Минобороны сообщили подробности пятичасового боя на Бахмутке. Во этом бою противник произвел более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 – калибра 82 мм.

Отметим, что недавно украинская разведка сообщала, что боевики усилили тренировки танкистов и артиллеристов, готовясь, возможно, к ударам по позициям ВСУ. Наемники тренировались выходить на линию разграничения и в указанные районы сосредоточения.