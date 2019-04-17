Тымчук: Россия готовит по Украине план в два этапа

В ближайшие месяцы, до парламентских выборов, Москва намерена принять срочные меры в Украине

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Россия нацелилась на парламентские выборы в Украине и намерена изменить политический курс страны и привести к власти пророссийские силы. Предполагается внедрение срочных мер по изменению принципов функционирования высших органов власти Украины. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, Кремль собирается реализовать уже испытанный сценарий по нивелированию внешнеполитических усилий действующего государственного аппарата Украины, развалу сектора обороны и безопасности, чтобы от нашей страны отказались международные партнеры в контексте поддержки против России.

"В частности, российские спецслужбы разрабатывают дополнительные мероприятия по лишению Украины правосубъектности на международной арене. Подобная тактика рассчитана на период до парламентских выборов. Она предполагает внедрение срочных мер по изменению принципов функционирования высших органов власти Украины", – пишет Тымчук.

Нардеп считает, что первоочередные меры России будут следующими:

делегирование Россией права на принятие ответственных решений только пророссийским силам с прицелом на их вхождение в новый состав Верховной Рады с последующим формированием большинства, лоббирующем интересы Кремля;

дезинтеграция проевропейского политического блока Украины с целью максимального ослабления позиций перед парламентскими выборами и параллельное ослабление института президентской власти и минимизация конституционных функций главы государства;

форсирование идеи проведения прямых переговоров с т.н. "ДНР/ЛНР".

В случае, если Кремлю удастся реализовать первую участь глобального плана, планируется перейти ко второму этапу, который в первую очередь предполагает замедление темпов и заморозку сотрудничества Украины с НАТО, а также:

усиление позиций сторонников военно-политического нейтралитета Украины и многовекторной внешней политики, как следствие – торможение евроинтеграционных процессов;

предоставление постоянного "особого статуса" (в той или иной форме) т.н. "ДНР/ЛНР";

отказ от агрессивной украинско-российской риторики, постепенное возобновление двусторонних межгосударственных отношений в торгово-экономической сфере с последующим переходом в политическую площадь и ослабление антироссийских западных санкций и ограничительных мер.

"Данный стратегический план Москвы, в связи с некоторыми прогнозируемыми изменениями внутриполитических и внешних аспектов, претерпел некоторые изменения по сравнению с планами и намерениями Кремля на избирательный цикл в нашем государстве", – подчеркнул Тымчук.

Напомним, ранее российский политик, экс-депутаты Госдумы РФ Илья Пономарев в комментарии сайту "Сегодня", что важнее для Кремля – парламентские или президентские выборы. По его словам, Кремль заранее понимал, что у него нет проходного кандидата на президентских выборах, поэтому ставка там будет одна – "чем хуже для Украины, тем лучше".

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