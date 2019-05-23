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Тысячи украинцев подписали петиции за отставку Зеленского

23 мая, 13:14

Президента призывают сложить полномочия немедленно или через полгода, если он не выполнит свои обещания

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

На сайте президента Украины появились сразу две петиции с требованием к назначившему сегодня двух своих уполномоченных главе государства Владимиру Зеленскому сложить полномочия.

Автор первого документа, "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" – Максим Безрук - утверждает, что на самом деле у Зеленского нет поддержки 73% населения, поскольку на прошедших президентских выборах голосовавшие за него выразили таким образом протест против бывшей власти.

"Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути", – утверждает инициатор петиции.

В тексте документа сказано, что первые заявления и действия Зеленского на главном посту в стране разочаровали его избирателей и "разбили эту временную ситуативную народную консолидацию".

Кроме того, по словам автора, воспользовавшись отсутствием содержательных предвыборных обещаний, президент "приписал народной воле собственные прихоти".

"Сложилась недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" – гласит резюме документа.

За сутки на момент публикации данной информации петиция собрала более 17 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для того, чтобы быть рассмотренной главой государства. До окончания сбора подписей осталось 92 дня.

Автор второго документа, "Отставка Президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний", Вадим Михальский, проявил больше лояльности к главе государства и потребовал у него подать в отставку, если в течение шести месяцев после инаугурации он не выполнит свои обещания (снятие неприкосновенности с депутатов, судей, министров, президента, снижение стоимости коммунальных услуг, повышение уровня зарплат, пенсий и соцвыплат и другие).

Однако эта петиция оказалась менее популярной – на момент публикации данной информации ее подписали чуть более 3 тыс. человек.

Напомним, что ранее президент Зеленский подписал указ досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, однако в Верховный суд поступила жалоба с требованием отменить действие президентского распоряжения.


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Тег отставка, импичмент, Зеленский, петиция

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