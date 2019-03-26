У 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения

Самым распространенным нарушением оказался непогашенный налоговый долг

Фото: uac.gov.ua.

У 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f1/d7d/5c99f1d7d919a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f1/d7d/5c99f1d7d919a.jpg 2019-03-26T11:35:00+02:00 Политика Самым распространенным нарушением оказался непогашенный налоговый долг

Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало в финансовых отчетах 17 кандидатов на пост президента Украины нарушения, сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство проверяло финансовые отчеты, которые подавали распорядители избирательных фондов кандидатов, на предмет соответствия отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.

Как оказалось, самые распространенные нарушения – наличие налогового долга у субъектов, которые делали взносы в избирательный фонд, а также указание неполных данных. Отметим, что непогашенный налоговый долг является основанием для составления протоколов об административном правонарушении по ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отметим, что для участия в президентской гонке зарегистрировало аномально большое количество желающих занять президентское кресло. Читайте подробней полный список кандидатов в президенты и кто есть кто.

До президентских выборов осталось несколько дней, а нарушения продолжают фиксировать не только антикоррупционеры, но и полиция. Недавно правоохранители предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

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