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У Авакова уверяют: ситуация на "Олимпийском" – под контролем правоохранителей

Сегодня, 19:10

Дебаты Порошенко и Зеленского начались в 19:00

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan
Фото: facebook.com/zoryan.zoryan.

Ситуация на НСК "Олимпийский", где состоятся предвыборные дебаты кандидатов в Президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, под полным контролем правоохранителей. Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Ситуация на НСК Олимпийский под полным контролем правоохранительных органов. Все будет хорошо", – заверил Шкиряк.

Также он разместил фотографию, из которой видно, что на "Олимпийском" присутствуют заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич и глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Напомним, дебаты начались в 19:00 на НСК "Олимпийский". После официальной жеребьевки прямо на стадионе кандидат в президенты Владимир Зеленский первым начинает дебаты с оппонентом Петром Порошенко.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию дебатов с НСК "Олимпийский" и "Общественного".

Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.

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Тег Порошенко, Олимпийский, Аваков, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, центризбирком, зорян шкиряк

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