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  1. Новости политики

У Байдена отреагировали на записи разговоров с Порошенко

20 мая, 15:33

Станислав Кожемякин

В штабе экс-вице-президента США опубликованные пленки считают российским проектом

Публикация народным депутатом Андреем Деркачом аудиозаписей, на которых похожие на экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена голоса обсуждали увольнение бывшего генерального прокурора в обмен на кредит от США, не представляет никакой важности.

Об этом, как пишет The Washington Post, заявили в избирательном штабе Байдена, назвав публикацию продолжением попыток России навредить бывшему вице-президенту, который сейчас является лидирующим кандидатом от американских демократов на выборах следующего президента США.

"Они их в значительной степени отредактировали, но это все еще ничто и не произвело никакого эффекта", – сказал 20 мая представитель штаба Эндрю Бейтс.

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Он также обратил внимание на то, что в предании огласки аудиозаписям активное участие принимала кремлевская пропагандистская телесеть RT.

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На аудиозаписях мужчины обсуждают возможность отставки экс-генпрокурора Виктора Шокина в обмен на кредитные гарантии США в размере миллиарда долларов для Украины. Деркач утверждает, что пленки к нему попали от журналистов, а сами записи были сделаны Порошенко.

Напомним, что ранее произошедшее прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский – он призвал прокуратуру и правоохранительные органы отреагировать на случившееся.

Впрочем, это не первый скандал вокруг Джо Байдена. Недавно ряд женщин обвинили его в непристойном поведении, а его бывшая подчиненная Тара Риде – в откровенных домогательствах.

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пленки записи Деркач Петр Порошенко Джо Байден

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