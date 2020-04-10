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  1. Новости политики

У Черновол во время обыска изъяли оружие: появились фото

10 апреля, 13:55

Сергей Мартынец

Бывшему политику уже объявлено о подозрении в убийстве

У бывшего народного депутата Татьяны Черновол провели обыски по одному из дел Майдана. Следователи Государственного бюро расследований изъяли у нее огнестрельное и холодное оружие, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сегодня утром следователями ГБР проведены обыски по месту жительства Черновол, в ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования в уголовном производстве, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

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Как писали новости "Сегодня", Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве. Речь идет о событиях 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания.

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Правоохранители отмечают, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области, а оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР. В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Смотрите видео, как Черновол лезла через стену с колючей проволокой, чтобы попасть на брифинг в ГБР зимой этого года:

Видео: ГБР

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оружие пистолет автомат обыски Татьяна Черновол

Источник: Сегодня

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