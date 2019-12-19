У депутатов с утра уже третий перерыв подряд: что происходит в Раде

Спикер ВР Разумков позвал к себе лидеров фракций, где согласовывают важные вопросы

/ Фото: Верховная Рада

Сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады началось с перерывов в работе по требованию политических сил – на данный момент уже три раза объявлялся перерыв.

Отметим, что перед началом заседания парламента ряд членов фракции "Слуга народа" расположились у входа в президиум и вблизи трибуны ВР с тем, чтобы исключить блокирование работы.

Так, сразу после открытия заседания перерыв был объявлен на 30 минут по требованию фракций "Голос" и "Батькивщина", после чего спикер парламента Дмитрий Разумков позвал лидеров фракций на совещание.

В свою очередь член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил журналистам, что перерыв был объявлен для согласования позиций по голосованию за некоторые законопроекты.

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"Для того чтобы конструктивно выйти на сегодняшние голосования по сенситивным вопросам, то есть по чувствительным вопросам: Избирательный кодекс, игорный бизнес. Для того чтобы не было блокирований..., нужно просто согласовать, потому что вчера допоздна работали комитеты, как мы движемся в таких критических вопросах", – сказал он.

Позже перерыв был продлен еще на полчаса по требованию уже фракции "Европейская солидарность" и группы "За будущее", а объявил об этом вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

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Спустя какое-то время в президиум зашла заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк и сообщила, что две фракции просят объявить перерыв на 30 минут. При этом она уточнила, что речь идет о фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группе "Доверие". Перерыв продлили до 11:40.

В то же время сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов отметил, что на встрече руководства парламента с председателями фракций обсуждается вопрос о рынке земли.

"Ключевой – это вопрос, который касается рынка земли. Также очень серьезно обсуждается вопрос, что сегодня полностью обезглавлен, недееспособен комитет Верховной Рады по вопросам международных отношений. И поскольку в среду в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы был полный провал, такая ситуация недопустимая", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня депутаты должны взяться за Избирательный кодекс и "воров в законе". Также на повестке еще ряд важных законопроектов.

Напомним, 18 декабря был принят закон, который позволяет задерживать депутатов без согласия Рады. Однако в данном документе огромный резонанс вызвала норма, согласно которой депутаты не несут юридической ответственности за свою депутатскую деятельность. Как говорят эксперты и политики, это, по сути, возвращается неприкосновенность.

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