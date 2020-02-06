У депутатов второй перерыв подряд: что происходит в Раде

Сегодня в парламенте важный вопрос – законопроект о земельной реформе

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Верховной Раде объявлен второй перерыв подряд по требованию политических сил для проведения консультаций между фракциями относительно законопроекта о рынке земли.

Так, сразу после открытия утреннего заседания спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут по требованию фракции "Батькивщина" и группы "За будущее" для проведения консультаций. В зале оставалось около 200 нардепов.

Спустя какое-то время вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зашел в сессионный зал и объявил о еще одном перерыве.

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"Вы не поверите, но по требованию фракций "Оппозиционная платформа за жизнь" и "Голос" снова объявляется перерыв на 10 минут", – сказал он.

Отметим, что по состоянию на 11:15 заседание не возобновилось.

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Ранее "Слуги народа" заблокировали трибуну:

Как сообщали новости "Сегодня", напомним, сегодня депутаты возьмутся за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок, в связи с чем Арахамия накануне заявлял, что заседание парламента может затянуться до утра пятницы. Смотрите онлайн-трансляцию рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Кроме того, в парламент сегодня приходил президент Украины и встречался со своей политической силой. В "Слуге народа" рассказали, что обсуждали с Зеленским в Раде.

Как Рада принимала законопроект о рынке земли в первом чтении, смотрите в сюжете:

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