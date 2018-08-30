У генсека ООН сделали заявление по Сенцову

Эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обеспокоен здоровьем Олега Сенцова, который сегодня голодает более 100 дней и находится в критическом состоянии", – отметил он.

Дюжаррик добавил, что генсек ООН ставил вопрос состояния здоровья украинского режиссера во время разговоров с представителями российской власти.

Две недели назад эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его "без предварительных условий в срочном порядке".

Ранее стало известно, что экс-президент Польши Лех Валенса номинирует украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской тюрьме, на соискание Нобелевской премии мира.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.



