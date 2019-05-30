Два пути: как Гройсман будет вести себя после отказа Рады принять его отставку

По словам политолога, многим политсилам было невыгодно отпускать главу правительства в отставку

Владимиру Гройсману удалось избавиться от примерно 20 кг. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Отказ Верховной Рады принимать отставку главы Кабинета министров Владимира Гройсмана оказался не на руку действующему премьеру.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, главе правительству будет тяжело вести эффективную предвыборную кампанию и исполнять обязанности премьер-министра одновременно.

"Гройсману в этой ситуации непросто: он хочет иметь свободное время для избирательной кампании и не хочет, чтобы его сделали виноватым во всех проблемах в стране. Он принял решение – Рада его не поддержала. Я не знаю, будет ли он ходить на работу. Он написал заявление и имеет право не выполнять свои обязанности. Но ситуация, на самом деле, сложная", – говорит Бала.

То, что Гройсман остался у власти, выгодно его конкурентам на парламентских выборах, объясняет эксперт. Поэтому, по мнению Балы, даже союзники главы правительства могли лукавить в своем желании видеть его в кресле премьер-министра.

"Пока Гройсман будет у власти, по нему будут "стрелять" и использовать его как политическую "грушу", чтобы зрители были в восторге от того, какие неэффективные, но эффектные удары будут наноситься по нему. Кроме того, даже его союзники, которые заявляли, что не хотят видеть его отставку, также не совсем были искренними. Мы видим, что Гройсман решил идти самостоятельно на парламентские выборы. И разные политсилы заинтересованы в том, чтобы он оставался на посту главы правительства и не мог эффективно вести предвыборную кампанию", – продолжает Бала.

Как считает политолог, после такого решения Рады у Гройсмана остается два выхода из этой ситуации.

"Или он хлопает дверью и все-таки уходит, но его будут обвинять в том, что он безответственный, или он может использовать свою должность в своей предвыборной кампании. Я думаю, он пойдет по второму пути", – резюмировал эксперт.

Напомним, Рада не отправила Гройсмана в отставку. Соответствующее решение поддержали только 97 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за отказ уволить его и вотум доверия, и призвал парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Отставка Гройсмана не принята парламентом: все подробности онлайн".

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