Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости политики

Два пути: как Гройсман будет вести себя после отказа Рады принять его отставку

30 мая, 15:35

По словам политолога, многим политсилам было невыгодно отпускать главу правительства в отставку

Владимиру Гройсману удалось избавиться от примерно 20 кг
Владимиру Гройсману удалось избавиться от примерно 20 кг. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Отказ Верховной Рады принимать отставку главы Кабинета министров Владимира Гройсмана оказался не на руку действующему премьеру.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, главе правительству будет тяжело вести эффективную предвыборную кампанию и исполнять обязанности премьер-министра одновременно.

"Гройсману в этой ситуации непросто: он хочет иметь свободное время для избирательной кампании и не хочет, чтобы его сделали виноватым во всех проблемах в стране. Он принял решение – Рада его не поддержала. Я не знаю, будет ли он ходить на работу. Он написал заявление и имеет право не выполнять свои обязанности. Но ситуация, на самом деле, сложная", – говорит Бала.

То, что Гройсман остался у власти, выгодно его конкурентам на парламентских выборах, объясняет эксперт. Поэтому, по мнению Балы, даже союзники главы правительства могли лукавить в своем желании видеть его в кресле премьер-министра.

"Пока Гройсман будет у власти, по нему будут "стрелять" и использовать его как политическую "грушу", чтобы зрители были в восторге от того, какие неэффективные, но эффектные удары будут наноситься по нему. Кроме того, даже его союзники, которые заявляли, что не хотят видеть его отставку, также не совсем были искренними. Мы видим, что Гройсман решил идти самостоятельно на парламентские выборы. И разные политсилы заинтересованы в том, чтобы он оставался на посту главы правительства и не мог эффективно вести предвыборную кампанию", – продолжает Бала.

Как считает политолог, после такого решения Рады у Гройсмана остается два выхода из этой ситуации.

"Или он хлопает дверью и все-таки уходит, но его будут обвинять в том, что он безответственный, или он может использовать свою должность в своей предвыборной кампании. Я думаю, он пойдет по второму пути", – резюмировал эксперт.

Напомним, Рада не отправила Гройсмана в отставкуСоответствующее решение поддержали только 97 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за отказ уволить его и вотум доверия, и призвал парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Отставка Гройсмана не принята парламентом: все подробности онлайн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, выборы, Рада, отставка, правительство, парламент, эксперт, голосование, бала, Гройсман, премьер-министр

Вы сейчас просматриваете новость " Два пути: как Гройсман будет вести себя после отказа Рады принять его отставку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политические игры и амбиции: кому нужна отставка Гройсмана

Сегодня, 12:47

Представители каждой из ветвей власти не объединяются вокруг идеи стабильности

Гройсман перед отставкой подвел итог работы Кабмина

22 мая, 12:42

Премьер напомнил, что его команде пришлось решать сложные и беспрецедентные проблемы

Правду о баллах Лазареву на «Евровидении» предали огласке

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Что скрывает обратная сторона Луны?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

«От Львова до Симферополя»: Жириновский об оккупации Украины

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь