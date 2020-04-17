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  1. Новости политики

У командующего Нацгвардией Украины обнаружили коронавирус

17 апреля, 20:33

Елена Кузьмич

Балан находится на самоизоляции

У командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана подтвердили диагноз COVID-19.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в сообщении в Facebook.

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"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все, кто с ним контактировал в последнее время, пройдут тестирование", – заявил замглавы МВД.

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Он добавил, что обязанности командующего Нацгвардией будет выполнять первый заместитель Балана Владимир Кондратюк.

Напомним, что ранее в Харькове коронавирусом заразился 20-летний солдат Нацгвардии. Инфекцию обнаружили у солдата срочной службы, который был госпитализирован.

Также Нацгвардия взяла под охрану Александровскую больницу в Киеве. Нацгвардейцы обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей на территории медицинского учреждения. Эта больница – одна из трех в Киеве, где лечит взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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глава коронавирус нацгвардия Антон Геращенко Балан

Источник: Сегодня

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