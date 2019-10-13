Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

У Кремля несколько целей: политолог рассказал, зачем Путину встреча с Зеленским

13 октября, 14:17

О встрече между президентами пока говорить еще рано, но у Москвы есть свои интересы

/ Фото: Сегодня

Реклама

Президенту России Владимиру Путину также выгодна встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским, с помощью которой он мог решить важные для Кремля стратегические задачи. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" известный политолог Андрей Окара

По его словам, одной из важнейших задач Москвы – замять ситуацию с малайзийским "Боингом", который россияне сбили в небе над Донбассом.

"У Кремля несколько целей. Первое: уменьшение негативного имиджа на Западе. Второе: уменьшение санкций и возобновление экономических связей с Евросоюзом. Третье: ситуация с "Боингом" (MH17 – ред.). В этой игре все понимают, что случилось с "Боингом". Задача Кремля в том, чтобы уменьшить негативные последствия, создать компромиссный вариант решения ситуация по "Боингу", уменьшить санкционный негатив, связанный с "Боингом", чтобы не говорили: "Россия сбила Боинг" – уйти от этой формулировки к более размытой, не такой трагичной", – сказал Окара.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью: "Никто границу передавать не будет": политолог Андрей Окара о планах России по Донбассу.

Как сообщали новости "Сегодня", во время недавнего пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет встретиться с Путиным, но в Кремле – против. Украинский лидер ради переговоров по Донбассу готов ко встречам в двух форматах – "нормандском" и лично с президентом России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

встреча Владимир Зеленский MH17 Владимир Путин Окара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на ДонбассеПолитика
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина
"Глубоко разочарованы": Москва закатила новую истерику по отводу войск на ДонбассеПолитика
Ветераны боевых действий в понедельник пройдут маршем по столице
Ветераны боевых действий в понедельник пройдут маршем по столицеУкраина
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и Burisma
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и BurismaСША

Новости партнеров

Loading...