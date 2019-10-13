У Кремля несколько целей: политолог рассказал, зачем Путину встреча с Зеленским

О встрече между президентами пока говорить еще рано, но у Москвы есть свои интересы

/ Фото: Сегодня

Реклама

Президенту России Владимиру Путину также выгодна встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским, с помощью которой он мог решить важные для Кремля стратегические задачи. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" известный политолог Андрей Окара

По его словам, одной из важнейших задач Москвы – замять ситуацию с малайзийским "Боингом", который россияне сбили в небе над Донбассом.

"У Кремля несколько целей. Первое: уменьшение негативного имиджа на Западе. Второе: уменьшение санкций и возобновление экономических связей с Евросоюзом. Третье: ситуация с "Боингом" (MH17 – ред.). В этой игре все понимают, что случилось с "Боингом". Задача Кремля в том, чтобы уменьшить негативные последствия, создать компромиссный вариант решения ситуация по "Боингу", уменьшить санкционный негатив, связанный с "Боингом", чтобы не говорили: "Россия сбила Боинг" – уйти от этой формулировки к более размытой, не такой трагичной", – сказал Окара.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью: "Никто границу передавать не будет": политолог Андрей Окара о планах России по Донбассу.

Как сообщали новости "Сегодня", во время недавнего пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет встретиться с Путиным, но в Кремле – против. Украинский лидер ради переговоров по Донбассу готов ко встречам в двух форматах – "нормандском" и лично с президентом России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама