У Кремля появилось поле для маневров по Донбассу и Путин на уступки не пойдет – Айвазовская

Владимир Путин после принятия присяги президента РФ теперь может себе позволить совершать любые шаги по Донбассу и в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо уступок от него, хотя и не стоит ждать серьезного ухудшения ситуации на фронте.

Такое мнение высказала в комментарии изданию "ГОРДОН" представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Ольга Айвазовская.

Она уверяет, что даже несмотря на это не стоит считать переговоры по урегулированию ситуации бесперспективными.

"Конечно, после официального вступления в должность президента у Путина появилось поле для маневра в переговорах по Донбассу – ему не придется оглядываться на общественное мнение. Хотя в российских реалиях это мнение формирует сам Кремль через свою пропаганду. Правда, я сомневаюсь, что после инаугурации там что-то принципиально изменится. И хотя я не вижу предпосылок прекращения Россией агрессии на Донбассе, процесс переговоров не стоит считать бесперспективным", – сказала Айвазовская.

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Она указала на важность встречи "нормандской тройки" в Ахене перед переговорами с Путиным.

"Активизация переговоров в "нормандском формате" – важная предпосылка принятия любых решений по Донбассу, в том числе введения миротворческой миссии. Даже в формате трех лидеров эта встреча (в Ахене с участием Порошенко, Меркель и Макрона – ред.) была необходимой. Чтобы они имели сильную позицию при коммуникации с Путиным. Продуктивность данной встречи зависит от политической воли и готовности к переговорам и уступкам со стороны РФ. Но я пока не вижу оснований для того, чтобы Москва пошла на уступки по Донбассу. И тем не менее это не значит, что не нужно прикладывать усилия. В частности, работают санкции – внутри РФ происходят экономические изменения", – подчеркнула Айвазовская.

Напомним, в феврале Владимир Путин пошел на уступку по Донбассу в вопросе миротворческой миссии ООН, хотя по-прежнему подчеркивал, что было бы достаточно привлечь миротворцев лишь для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения.

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Путин может отомстить за встречу в Ахене и у4азал на опасность для Донбасса. Нардеп объяснил, чего ждать в ближайшее время на фронте из-за переговоров в Германии по миротворцам.