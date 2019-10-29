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У Кучмы отреагировали на начало разведения сил в районе Золотого

29 октября, 17:00

Следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского

Фото: facebook.com/darka.olifer

Фото: facebook.com/darka.olifer

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе Золотого. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское – при 7-дневном соблюдении режима тишины", – написала она.

Олифер отметила, что за пределами этих участков ситуация с безопасностью остается напряженной.

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"Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии, и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", - написала она.

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей", - добавила Дарка Олифер.

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Как сообщалось, в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, как и в какой период будет проводиться разведение сторон в поселке Золотое.

Напомним, "Сегодня" ведут текстовый онлайн по разведению сил на Донбассе, публикуя все подробности.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс разведение сил Леонид Кучма

Источник: Сегодня

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