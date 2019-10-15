У Кучмы подвели итоги встречи Контактной группы по Донбассу в Минске

Контактная группа начала работу. Фото: twitter.com/BelarusMID

Выполнение блока безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс. Об этом по итогам встречи в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Леонида Кучмы Дарка Олифер

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО (незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей) продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. (населенных пунктов) Золотое и Петровское, где в соответствии с Рамочным решением ТКГ 2016 года должно состояться разведение сил и средств", – написала она в Facebook.

Олифер отметила, что на встрече ТКГ в Минске украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках.

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"Несмотря на обязательство, зафиксированное минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не отводит от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы. Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника", – написала она.

По словам Олифер, остро стоит вопрос доступа наблюдателей миссии ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.

Гуманитарная подгруппа работает над освобождением удерживаемых лиц.

"В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством", – написала она.

Олифер сообщила: украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

роспуск квазигруппировок так называемых "ЛНР" и "ДНР";

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга наблюдательной миссии ОБСЕ на всей территории Украины;

вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы

выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что 1 октября на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске обсуждался следующий этап освобождения украинских пленных.

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