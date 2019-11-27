У Кучмы рассказали о нарушении боевиками договоренностей по Донбассу

Дарья Олифер рассказала, какие обязательства не были выполнены оккупантами

/ Фото: УНИАН

Состоянием на сегодняшний день Украина выполнила обязательства, взятые на себя на переговорах Нормандской четверки три года назад.

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила 27 ноября на своей странице в Facebook по итогам очередного этапа переговоров в Минске.

"Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года", – написала она.

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Она уточнила, что Украина отвела войска на участках соприкосновения в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской, отремонтировала разрушенный моста в последней, а также решила вопрос водоснабжения в Луганской области.

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"Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей неподконтрольной Украине территории Донбасса, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое", – напомнила Олифер, назвав особенно острой проблему освобождения заложников.

Напомним, что лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Франции и Германии – согласовали дату первых за несколько лет переговоров. Встреча состоится 9 декабря в Париже.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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