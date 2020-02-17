У Лаврова назвали условие для проведения встречи в "нормандском формате"

В России требуют от Украины внедрения в законодательство формулы Штайнмайера

Фото: facebook.com/MIDRussia

Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, была четкая договоренность, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущем саммите.

"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, – Ред.) законодательство и некоторых других вещей", - сказал Грушко.

Он отметил, что главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей – как на треке безопасности, так и на политическом треке".

Реклама

"Одновременное движение по этих трекам – стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", – заявил Грушко.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", – сказал он.

Ранее после того, как министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко засомневался в проведении "нормандского саммита" в апреле, подобное мнение прозвучало и в Москве. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко считает, что новая встреча лидеров стран под угрозой срыва.

Напомним, на крайних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы по сей день.

За два месяца до следующей такой встречи в Берлине мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама