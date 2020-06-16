У Лаврова отреагировали на "поздравление" от контрразведчиков СБУ

Министерству иностранных дел России не понравилось, что возле российских дипломатических миссий в Украине появились изображения с символикой Департамента контрразведки СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломаты страны-агрессора заявили, что в связи с устроенной акцией посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.

В своем обращении Москва в очередной раз обвинила Киев в якобы нежелании выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.

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"Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии", – заявили в МИД РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня СБУ оригинально "потроллила" российских дипломатов ко Дню РФ. Вблизи дипломатических учреждений России в Киеве, Одессе, Харькове и Львове появились изображения с символикой украинской контрразведки. Стоит отметить, что самих здание российских дипломатов это никак не коснулось, следовательно, украинцы ничего не нарушили.

Видео: Telegram/Цаплиенко

Напомним, на днях в Харькове поймали агента российской военной разведки. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала украинца, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и собирал секретные данные.

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